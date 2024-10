Sumaré: 5ª Feira de Empregabilidade do Grau Técnico tem mais de 75 vagas

Quem está em busca de uma oportunidade de emprego para encerrar o ano trabalhando não pode deixar de participar da 5ª Feira de Empregabilidade do Grau Técnico Sumaré, que acontece na próxima segunda-feira, 28/10. São mais de 75 vagas de emprego, incluindo estágio.

A Feira de Empregabilidade será realizada das 9h às 16h, nas dependências do Grau Técnico Sumaré, na Rua José Maria Miranda, 480, Centro. Há vagas para diversas áreas, como açougueiro, balconista de padaria, operador de caixa, cuidador de idosos e teleoperador de vendas.

Os candidatos interessados só precisam levar cópias do currículo atualizado, ir preparado para entrevistas e ter disponibilidade para realizar processo seletivo completo.

Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré, explica que toda a dinâmica de seleção e recrutamento é feita diretamente com as empresas participantes, que estarão representadas por gestores e colaboradores dos seus departamentos de Recursos Humanos.

Além das oportunidades de emprego, os candidatos terão acesso a uma série de atividades para ajudá-los no processo de recolocação do mercado de trabalho, como palestras sobre o mercado de trabalho e postura durante as entrevistas de emprego.

Os candidatos que necessitarem de orientação para elaborar o currículo, por exemplo, terão apoio de profissionais de empresas parceiras que estarão na 5ª Feira de Empregabilidade.

Desktop Sumaré, Consórcio Embracon – filial Sumaré, CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Paraná Supermercados, GoodBom Supermercados e Lifestars Campinas são algumas das empresas que já confirmaram presença.

Durante todo o dia, a escola Grau Técnico vai disponibilizar, gratuitamente, atendimentos de saúde como aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Os atendimentos serão realizados pelos alunos dos cursos de Saúde.

Serviço:

5ª Feira de Empregabilidade em Sumaré

Quando: 28 de outubro, segunda-feira.

Horário: das 9h às 16h.

Onde: Grau Técnico Sumaré – Rua José Maria Miranda, 480, Centro.

Sobre o Grau Técnico

Maior rede de ensino técnico particular do país, o Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional e oferece mais de 30 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de 18 a 24 meses, com aulas três vezes na semana. Atualmente o grupo conta com mais de 200 mil alunos, em 130 unidades presentes em todo país. Em Sumaré, a unidade oferece os cursos de Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Administração e Eletrotécnica.

Sobre o Grau Profissionalizante

Fundada em 2015 e anteriormente conhecida como Nível A, a franquia Grau Profissionalizante é reconhecida como “A escola da sua profissão”. Com diversas unidades em todo o Brasil, oferece mais de 60 cursos profissionalizantes, rápidos e práticos, incluindo áreas como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, gastronomia, informática, manutenção de smartphones, mecânica de carros e motos, e refrigeração, entre outros. Para mais informações, acessem https://www.graup.com.br/unidades.