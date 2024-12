O Corinthians goleou o Bahia na noite desta 3a feira e ficou muito perto da vaga para a fase da pré Libertadores do ano que vem. Foi um 3 a 0 pra mostrar a força do alvinegro paulista.

O craque Memphis Depay foi o destaque do jogo com dois gols anotados, um deles em uma belíssima cobrança de falta.

O primeiro gol do jogo saiu aos 11 minutos, anotado por Memphis. O 1o tempo terminou 2-0 para os paulistas. O artilheiro do Brasileirão Yuri Alberto marcou aos 49′ e deu folga pro Timão.

O alvinegro foi a 53 pontos e está muito perto de garantir a vaga na Libertadores 2025.

O segundo tempo começou com o Timão pressionando e Memphis marcou aos 16′, dando números finais e mostrando a força da arracanda do Corinthians no campeonato.

Na última rodada, o Corinthians vai a Porto Alegre encarar o Grêmio e precisa de apenas um empate para encerrar o ano em alta.

Augusto Melo está nos holofotes (Corinthians)

Impeachment: Uma das principais razões para a notoriedade de Augusto Melo nos últimos meses foi a tentativa de impeachment. Acusado de irregularidades estatutárias e de prejudicar a saúde financeira do clube, o presidente enfrentou um processo de destituição que gerou grande debate entre os torcedores e conselheiros corinthianos.

