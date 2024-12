Via Crucis de Santa Bárbara celebra 25 anos com lançamento de documentário sobre trajetória do espetáculo

Os espectadores de toda a região e de várias partes do Brasil, que há anos prestigiam o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, terão agora a oportunidade de conhecer os detalhes da história, bastidores e curiosidades sobre a encenação com o lançamento do documentário “Via Crucis: 25 anos”, que será realizado no dia 9 de dezembro (segunda-feira), às 20 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita.

Com duração de aproximadamente 60 minutos, o documentário é produzido por meio da Lei “Paulo Gustavo” de Incentivo à Cultura e narra a história do Via Crucis de forma cronológica, a partir de relatos de diretores, produtores e integrantes do elenco, que apresentam a evolução e os principais momentos do espetáculo desde sua criação, em 1998.

“O Espetáculo Via Crucis tornou-se um elo entre a comunidade e profissionais ligados à produção cênica que, ano após ano, dedicam seu tempo e talento para manter viva essa manifestação cultural. O documentário resgata as diferentes perspectivas sobre a encenação, que já formou famílias, profissionais e talentos de várias áreas, como teatro, publicidade, assessoria de imprensa, cenografia, figurino, maquiagem, entre outras”, disse o diretor teatral Otávio Delaneza, um dos idealizadores do documentário.

A jornalista Paula Martim, redatora do documentário e integrante da encenação desde 2005, conta que a produção da obra audiovisual foi uma excelente oportunidade de revisitar a trajetória do espetáculo. “Esse resgate cultural nos permitiu rever fotografias, vídeos antigos e nos emocionar com os depoimentos. Foi uma chance de recordar os motivos principais que fazem essa encenação perdurar por tanto tempo: o amor do barbarense pela produção teatral e essa linda mensagem de fé e otimismo que o espetáculo transmite”, destacou.

Toda a comunidade está convidada a participar e prestigiar o lançamento desse emocionante documentário que celebra um marco na cultura de Santa Bárbara d’Oeste e na vida de tantas pessoas que fizeram parte dessa história.

Lei “Paulo Gustavo”: Incentivo à Cultura

Mecanismo do Governo Federal e criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei “Paulo Gustavo” é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Lançamento do documentário “Via Crucis: 25 anos”

Data: 9 de dezembro de 2024, às 20 horas

Local: Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni | Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Duração: 60 minutos

Entrada gratuita

Classificação: Livre

