Estudantes da EMEF Florestan Fernandes conhecem rotina de prefeito Chico

Mais notícias da cidade e região

Estudantes participantes do projeto “Criança Faz Política”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes, conheceram o gabinete do prefeito de Americana, Chico Sardelli, em uma visita nesta segunda-feira (2). O vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, também participaram do encontro.

O projeto “Criança Faz Política” apresentou, durante o ano letivo, as características e responsabilidades dos cargos públicos e, após estudá-las, as crianças dos 4º anos escolheram seus representantes, que elaboraram um plano de governo e fizeram campanha eleitoral na escola. São três candidatos a prefeito, com seus respectivos vices, e nove candidatos a vereador.

Chico e Odir explicaram a rotina de trabalho na chefia do Executivo municipal aos estudantes presentes. A eleição será nesta terça-feira (3) e o candidato escolhido pela escola será revelado ao público no dia 5, durante a cerimônia de encerramento do projeto conduzido pelas professoras Kelly Azevedo e Rosana Amedi, nas disciplinas de Geografia e História.

“Fico muito feliz em ver as crianças interessadas e compreendendo a importância deste olhar amplo para a cidade e suas necessidades. Os estudantes de hoje são os líderes de amanhã e, pelo que vi aqui hoje, Americana ficará em boas mãos”, disse o prefeito.

Odir concordou. “Independente do resultado da eleição na escola, vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido na escola”, declarou. O projeto está em seu terceiro ano no modelo atual e cerca de 900 pessoas, entre estudantes e educadores, vão escolher os eleitos.

A iniciativa amplia o conhecimento das crianças sobre os cargos públicos municipais, como destacou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini. “Em maio, estive na escola explicando as responsabilidades de um secretário municipal de Educação e é gratificante ver os estudantes aqui, reunidos com o prefeito Chico e com o vice Odir, e perceber o aprendizado durante toda essa jornada”, falou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP