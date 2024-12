Esta terça-feira chuvosa ficou marcada por três acidentes com veículos em Americana.

O primeiro ocorreu na Rua São Salvador, próximo à Avenida Brasil. O motorista perdeu o controle e colidiu com uma árvore. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

O segundo aconteceu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e tombou no canteiro. O acidente ocorreu sentido Campinas, por volta das 15h. O motorista, de 40 anos, foi socorrido com ferimentos leves.

O terceiro ocorreu também na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) logo em seguida. O motorista de 36 anos afirmou ter sido “fechado” por outro veículo e capotou no acostamento, sentido Americana. Ele também sofreu ferimentos leves.

As três ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Na rodovia, o DER também prestou auxílio.

Fotos Portal Novo Momento