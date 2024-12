Coro InCantus leva canções natalinas ao Hospital Municipal de Americana

Canções tradicionais de Natal ecoaram pelos corredores do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, na noite da última sexta-feira (20). O maestro Eduardo Lustosa e 13 integrantes do Coro InCantus circularam pelas alas do HM interpretando temas como “Surgem Anjos Proclamando”, “Jesus, Alegria dos Homens” e “Noite Feliz” aos pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade.

O Coro InCantus vocalizou as famosas melodias natalinas nas alas 1, 2, 3, no corredor em frente à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no setor de Observação e no Pronto-Socorro do HM.

“Iniciamos esse trabalho no Hospital Municipal em agosto, a gente vem aqui toda terceira sexta do mês. Trabalhamos, principalmente, repertório erudito e sacro, incluindo temas de compositores como Mozart, Bach e outros. Hoje, viemos apresentar canções tradicionais de Natal”, explica Eduardo Lustosa, maestro e fundador do coro, que existe desde 2017 e que desenvolve trabalhos e parcerias com bandas e orquestras.

O líder do grupo ainda falou sobre o significado do trabalho voluntário no HM. “A música atinge lugares que só a palavra não atinge. Quando as pessoas estão dentro de um hospital, elas ficam muito mais frágeis, emotivas e necessitadas de um afeto. Então, acho que a nossa maior contribuição é levar esse afeto através da música”, declara.

Capelania Hospitalar

A apresentação do Coro InCantus é uma das ações realizadas ao longo do ano no Hospital Municipal pelo projeto Capelania Hospitalar, que além de apoio espiritual também promove apresentações musicais e outros eventos em datas festivas e/ou previamente determinadas com a direção do HM.

“O trabalho de capelania no HM iniciou em 2005, com o intuito de levar palavras de consolo, esperança e ânimo em meio à dor. Também percebemos o trabalho árduo dos profissionais da saúde dando a eles uma palavra de alegria e gratidão. O atendimento assistencial também faz parte da nossa missão”, afirma a capelã hospitalar Marisa Gonzaga Ferro.

O Hospital Municipal é administrado pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.