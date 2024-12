Porto de São Sebastião bate recorde de movimentação de cargas

O Porto de São Sebastião registrou um novo recorde. Dados levantados pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa pública vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), mostram que foram movimentadas mais de 1,4 milhão de toneladas de janeiro ao mês de novembro de 2024, superando o recorde histórico do ano de 2023, que registrou, de janeiro a dezembro, 1 milhão de toneladas.

No primeiro semestre deste ano, a Companhia já havia registrado 760 mil toneladas movimentadas, 57% mais que no mesmo período do ano anterior, apontando para a quebra antecipada do recorde.

Entre as principais cargas transportadas estão açúcar, barrilha (matéria-prima essencial na produção de vidros e embalagens) e o coque de petróleo, que seguem principalmente para países europeus. Neste ano, São Sebastião também voltou a ser ponto de embarque de café para exportação, depois de 60 anos sem movimentação dessa carga – tão simbólica para o estado de São Paulo e o Brasil.

Esse desenvolvimento decorre de uma série de melhorias implantadas na operação e nas condições do porto, que têm garantido mais agilidade para o transporte internacional de cargas. Desde o início de 2023, foram feitas melhorias estruturais, que levaram à construção de novos armazéns. Isso permite o aumento da carga a ser exportada, assim como condições de armazenamento mais adequadas para diferentes tipos de produtos. A nova rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, e a inauguração do Contorno Sul, neste mês, também garantem mais agilidade para o transporte das cargas, tornando o Porto de São Sebastião uma alternativa mais atraente para os operadores.

Está em andamento ainda o processo de construção de novos pátios para os caminhoneiros e o aumento da capacidade do porto com a construção de novos berços de atracação de navios. “Esse resultado reflete o desenvolvimento contínuo e crescente do Porto de São Sebastião. Estamos atraindo cada vez mais cargas e navios”, explica o diretor-presidente da CDSS, Ernesto Sampaio.

Desenvolvimento do Porto

Está aberta a consulta pública para a implantação de um novo terminal no Porto de São Sebastião, com investimentos estimados em R$ 660 milhões. O arrendamento do terminal SSB01 prevê a realização de obras em uma área operacional de 262 mil m², em terra, e a construção de um novo píer com dois berços de atracação de navios. As obras vão quadruplicar a capacidade de carga movimentada pelo Porto. O investimento será feito pelo parceiro privado que vencer a licitação. O contrato terá prazo de 35 anos.

Neste modelo, o poder público cede as áreas para que o investidor privado instale a infraestrutura necessária para a operação dos novos espaços portuários. No caso de São Sebastião, haverá uma nova infraestrutura de atracação de navios, com, pelo menos, dois berços, um sistema de recepção e expedição rodoviária para os caminhões de carga e estrutura de armazenagem para pelo menos 190 mil toneladas de produtos.

Com isso, o Porto de São Sebastião passará a ter uma capacidade de movimentação de pelo menos 4,3 milhões de toneladas anuais. “O novo terminal vai ampliar a capacidade do Porto, incrementando a economia da região e do estado de São Paulo, gerando empregos e renda”, destaca Sampaio. Foto Semil