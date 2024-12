O Natal, dia 25, deve ter chuvas isoladas na região de Americana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Já nesta terça-feira, véspera de Natal, as chuvas devem dar as caras com trovoadas. A previsão é mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Nos últimos dias, os municípios sofreram com pancadas de chuvas. A cidade de Nova Odessa, por exemplo, sofreu com enchentes e até registrou a morte de um motociclista.

Na quarta-feira (25), a temperatura sobe levemente e a previsão é que chova à tarde e à noite.

Para o resto da semana, a previsão também traz chuvas e trovoadas na região. A temperatura fica entre os 20ºC e os 31ºC.

