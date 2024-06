A inflação da Festa do Peão deve novamente chegar a quem precisar

do trasporte por aplicativo (tipo Uber) ou mesmo táxi na região.

Os motoristas ouvidos pela reportagem reclamam que o trânsito na ida e o risco de ‘gente bêbada vomitando’ no carro na volta desestimulam oferecer corridas nos dias da Festa.

A maioria tenta fechar a corrida com grupos de 3 a 4 pessoas para a ida e os preços chegaram a R$ 600 no ano passado podendo bater nos R$ 700 este ano.

O tempo para se chegar na Festa (trânsito nas rodovias de acesso) e o excesso de oferta de motoristas vindos ‘de fora’ são outros fatores apontados pelos motoristas da região para recusar ou cobrar valores mais altos para trabalhar nos dias de festa.

Festas juninas nas escolas de Americana começam no sábado

Três festas juninas abertas ao público e promovidas pelas escolas da rede municipal de Americana prometem agitar o sábado (8) dos fãs da cultura caipira. O primeiro evento aberto acontece das 10h às 15h na Casa da Criança Maíra (Rua Ary Dell Agnese, 321 – Parque Gramado), reunindo a comunidade escolar da unidade e da Creche Wanda Polo Müller, localizada no Parque da Liberdade.

De lá, dá para ir direto ao CAIC Prof. Sylvino Chinelatto (Rua dos Ideais, s/nº – Jardim da Paz) curtir a Festa da Tarde do Chocolate Quente, com delícias juninas e muitas receitas com chocolate, incluindo o tradicional chocolate quente. A festa começa às 15h e vai até às 21h.

A partir das 17h30, é a vez da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes (Rua Japão, 701 – Morada do Sol) comandar o arraial.

Em todas as escolas o público vai encontrar comidas típicas, música e dança, barracas com brincadeiras tradicionais e muita diversão.

“As festas juninas e julinas envolvem a comunidade escolar em um ambiente de cooperação, aproximando as famílias da escola e fazendo com que ela se torne, cada vez mais, uma referência na vida dos estudantes”, destaca o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As festividades também ocorrem com atividades internas nas escolas. A primeira delas será sexta-feira (7), na EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida.

No sábado (8), o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim, promove a festa para os estudantes. No dia 12 , é a vez da Casa da Criança Tahira, no Jardim Ipiranga.

