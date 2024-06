Festa Junina da AAANO acontecerá neste sábado (08)

A tradicional Festa Julina da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) já tem data marcada: 08 de junho (sábado). A partir das 19h, os voluntários da ONG vão receber o público com muita música, comidas, bebidas, brincadeiras julinas e o famoso Bingo da AAANO, com muitos prêmios para os vencedores. O evento ocorrerá no Espaço da Feira Livre, na Rua Anchieta, Centro de Nova Odessa.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, a festividade é um importante momento para conscientização e arrecadação de recursos para a entidade. “Estamos muito animados na nossa Festa Junina este ano, pois além de reunir os amantes da causa animal numa comemoração beneficente em prol dos nossos animais, em Agosto iremos comemorar 30 anos de atuação. Então esse primeiro evento será a abertura das nossas celebrações”, ressalta.

A Festa Junina da AAANO terá barracas de cachorro quente, pastel, pipoca, lanches e doces variados. Para a criançada, a entidade preparou a tradicional brincadeira da Pescaria, com muitas prendas divertidas.

A Festa Junina da AAANO conta com o patrocínio de empresas parceiras de Nova Odessa. Para saber mais sobre a AAANO, acesse a página da ONG no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Festa Junina da AAANO

Data: Sábado – 08 de junho

Local: Espaço da Feira Livre – Rua Anchieta, s/n – Centro – Nova Odessa/SP (ao lado do Colégio Thiene)

Horário: a partir das 19h.

