Morador de Americana leva multa de R$1.500 por abandonar cachorro

Dois moradores de Americana foram autuados pela UVISA (Vigilância Sanitária) por denúncias de maus-tratos.

Uma moradora da região da Praia Azul recebeu uma multa de R$1.139,45 após uma cadela com microchip ser recolhida em condições de maus-tratos com um corte profundo no pescoço e com infestação de carrapatos. O corte foi provavelmente ocasionado por corrente ou coleira apertada. O animal precisou receber cuidados veterinários com uso de medicamentos e curativos por 16 dias. Posteriormente essa cadela foi adotada.

Outro morador de Americana foi multado em R$1.500,00 após um cão que estava em via pública ser recolhido. Ele também possuía microchip, o que permitiu a identificação do tutor. Ele foi responsabilizado de acordo com a legislação vigente, por abandono. Posteriormente, esse animal também foi colocado para adoção.

Nos dois casos, somente foi possível identificar os proprietários, em razão do microchip implantado em cada animal, pelo próprio CCZ.