Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado (08/06) o 4º Feirão do Emprego para trabalhadores da cidade

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, promove neste sábado (08/06/2024) o 4º Feirão Municipal do Emprego. A ação, realizada em parceria com empresas da cidade e região, acontece das 8h às 13h, no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro). A ação tem apoio do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade).

O evento é aberto aos trabalhadores novaodessenses em geral, inclusive jovens aprendizes, PCDs, primeiro emprego e trabalhadores com mais de 50 anos, com ou sem experiência prévia. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículos impressos em mãos, além de caneta de cor escura.

Segundo a equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, responsável pela organização da ação de empregabilidade, até esta segunda-feira, já havia ao menos 25 empresas confirmadas, que devem disponibilizar mais de 900 vagas de trabalho. Se necessário, as entrevistas vão acontecer no próprio Paço Municipal. Haverá ainda palestras preparatórias para o mercado de trabalho e oferta de cursos profissionalizantes gratuitos.

“É uma política pública da nossa gestão, minha e do meu vice-prefeito Mineirinho (Alessandro Miranda), atrair empresas para Nova Odessa, incentivar os empreendedores da nossa cidade, e assim gerar emprego e renda para nossa população. Compartilhe esse convite com seus amigos e não perca essa chance”, destacou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Iniciamos esse projeto de empregabilidade em 2022, logo após a pandemia, e cada edição foi um sucesso – inclusive o 3º Feirão, que foi exclusivo para pessoas PCDs. Nossa intenção é sempre aproximar as empresas que estão contratando dos trabalhadores que estão em busca de uma nova oportunidade, encurtando o caminho do emprego”, acrescentou o assessor da Secretaria de Desenvolvimento, Rafael Brocchi.

Haverá oportunidades de emprego em todas as áreas de atuação (da produção industrial ao comércio, passando por logística e serviços diversos). Também haverá alguns serviços ofertados gratuitamente aos candidatos.

O 4º “Feirão do Emprego” de Nova Odessa vai oferecer vagas de estágio para estudantes e jovens aprendizes da cidade, através das parcerias com o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Assim como na primeira edição, os trabalhadores vão ser admitidos no Paço Municipal em grupos, passando inicialmente por uma palestra sobre como se comportar em entrevistas de emprego e “turbinar” o currículo. Em seguida, o grupo percorrerá as mesas de cada empresa participante, onde estarão disponíveis listas contendo as vagas de cada empresa contratante.

Para empresas que queiram participar e disponibilizar suas vagas de emprego no 4º Feirão do Emprego de Nova Odessa, o WhatsApp do PLT é o (19) 97101-0745.

