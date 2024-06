Vereadores fazem sessão rápida com 4 projetos aprovados

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram três projetos de lei

e um projeto de decreto legislativo e acataram um veto durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (4) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Veto

O veto total do Poder Executivo ao projeto de lei nº 6/2024, de autoria do vereador Vagner Malheiros (Avante), que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de abrigo adequado para proteção contra sol e chuva em filas externas nas agências bancárias, foi acatado em discussão única com doze votos favoráveis e seis contrários.

Alterações no Plano Plurianual 2022-2025

Foi aprovado com dezenove votos favoráveis em segunda discussão o projeto de lei nº 52/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei nº 6.530/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Americana para o quadriênio 2022-2025.

De acordo com o Executivo, o projeto promove alterações no plano plurianual adequando a estimativa de receita para o exercício de 2025 a partir de novos estudos, que tiveram como base a arrecadação de 2023 e indicadores atualizados de inflação. A proposta promove também uma realocação das despesas para o ano de 2025 com o objetivo de adequar projetos em andamento conforme o plano de governo da atual administração.

Convênio para funcionamento do Posto de Atendimento ao Trabalhador

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 61/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio entre a prefeitura de Americana e a secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico visando a manutenção dos serviços prestados à população no Posto de Atendimento ao Trabalhador do município.

Inclusão de evento no calendário oficial do município

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 49/2024, de autoria do vereador Marcos Caetano (PL), que institui no calendário oficial do município de Americana o evento gospel “Americana em Chamas”.

Medalha Herbert de Souza – Betinho

O projeto de decreto legislativo nº 23/2024, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL), que concede medalha de mérito Herbert de Souza – Betinho a Ângela Maria de Oliveira, foi aprovado com dezenove votos favoráveis em discussão única, após ser incluído na pauta da Ordem do Dia em regime de urgência.

Adiamentos

O projeto de lei nº 10/2024, de autoria do vereador Vagner Malheiros (Avante), que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de gravação por câmera de vídeo em escolas infantis, berçários e creches particulares, públicas e conveniadas, foi adiada por quarenta e cinco dias a pedido do vereador autor.

O projeto de lei nº 57/2024, de autoria do vereador Dr. Wagner Rovina (PL), que denomina “Maria Beraldi Favaro” a Rua Z, localizada no loteamento Parque Residencial Jardim Faraone Zanaga 2, recebeu primeiro pedido de vista formulado pelo vereador autor.

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Americana acontece na terça-feira (11), às 14h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

