Câmara faz sessão solene pelo título do Rio Branco

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (5) sessão solene para entrega de moção

de aplausos ao Rio Branco Esporte Clube pela conquista do Campeonato Paulista de Futebol da Série A-4 e acesso à Série A-3. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e será transmitida ao vivo pela TV no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a solenidade, será entregue a moção de aplausos nº 268/2024, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL).

Serão homenageados o Rio Branco Esporte Clube, a Torcida Organizada Malucos do Tigre, o jornalista Gustavo Tonazeli, torcedor símbolo da equipe, e apoiadores e patrocinadores do clube durante a campanha que culminou no título do campeonato paulista da Série A-4.

“Como grande afeto ao esporte e torcedor do Tigre, não poderia deixar de parabenizar o clube e agradecer os apoiadores e patrocinadores pela grande campanha que levou ao título do Paulista da Série A-4 e retorno do Rio Branco à Série A-3 do futebol paulista. Por isso, fiz questão de apresentar esta moção de aplausos que iremos entregar numa solenidade que será, além de tudo, uma homenagem ao clube do coração de todos os americanenses”, comentou Brochi.

