Veja onde assistir o Paulistão Feminino

Nesta quinta-feira (6), às 19h, as equipes do Palmeiras e Pinda se enfrentam no Campeonato Paulista de Futebol Feminino

no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí pela terceira rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo nos canais do YouTube da Centauro e do Camisa 21, marca de conteúdo de futebol da NWB.

A partida promete muita emoção porque o time do Palmeiras está invicto na competição e busca a segunda vitória para se manter no G4 do Paulistão Feminino. Já o Pinda soma apenas um ponto e tenta sua primeira vitória contra um dos primeiros colocados da competição.

O Campeonato Paulista de Futebol Feminino tem se destacado pelo alto nível de competitividade, reunindo as melhores equipes do estado de São Paulo. A partida entre Palmeiras e Pinda promete ser um confronto emocionante.

A transmissão da Centauro contará com a narração de Luiza Santana, além dos comentários por Marília Galvão e Juliane Santos. A reportagem de campo será feita por Isa Labate. A partida poderá ser acompanhada nos perfis oficiais da Centauro no Youtube, além do Camisa 21 e canais parceiros afiliados da NWB.

