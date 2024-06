Covabra Supermercados doa R$ 55 mil a ONGs da causa animal

O Covabra Supermercados inicia no próximo dia 1º uma nova corrente de solidariedade que beneficiará entidades de apoio à causa animal. A “Promoção Pet Estar” doará R$ 55 mil para essas instituições, que prestam um serviço importante para a sociedade, resgatando e cuidando de animais até que estejam reabilitados e prontos para a adoção. Ao todo, serão 11 entidades beneficiadas: oito receberão R$ 5 mil cada em dinheiro, e outras três receberão o valor em ração.

Além da campanha, algumas lojas da rede receberão feiras de adoção de animais, com a participação das instituições selecionadas. “O Covabra é engajado em promover o bem para a sociedade como um todo, seja na hora de ofertar seus produtos ou em ações. Desde o ano passado, realizamos essa corrente em prol da causa animal, com a realização de feiras de adoção de animais que buscam um novo lar e com a doação para as ONGs, auxiliando a manter esse projeto tão lindo que promove o bem-estar, a saúde e o amor para esses animais”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing do Covabra Supermercados.

Assim como acontece nas demais campanhas do Covabra, o cliente também concorre a prêmios: um ano de ração para o seu pet. Serão 15 Clientes Bem-Estar sorteados com vales-compras de R$ 400 por mês, durante um ano. O Covabra também disponibilizará espaço para receber doações de rações e produtos pets em todas as 19 lojas da rede.

De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus-tratos, sob a tutela de organizações não governamentais (ONGs) e grupos de protetores. Desse total, 177,5 mil (96%) são cães e 7,3 mil (4%) são gatos.

A “Promoção Pet Estar” será realizada até 31 de julho e os sorteios acontecerão em 6 de agosto. Para participar, é necessário fazer parte do programa de fidelidade da rede, o Cliente Bem-Estar, e se identificar no momento da compra. Durante o mês de julho, a cada R$ 60 em compras, o cliente terá direito a um cupom, podendo ganhar mais ao comprar produtos das marcas parceiras que constam no regulamento, que pode ser acessado no hotsite da campanha, o qual também conta com informações sobre o trabalho de todas as ONGs participantes.

A ação é válida nas lojas físicas e nas compras feitas pelo site do Covabra, onde o cliente pode decidir se quer retirar os produtos na loja de sua preferência ou receber em casa. As compras feitas até as 13h são entregues no mesmo dia, inclusive aos domingos.

Sobre o Covabra

Com mais de 34 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.

