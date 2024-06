Brasil tem uma dupla confirmada nos Jogos Olímpicos de Paris

Depois das classificações de Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Thiago Wild nas chaves de simples dos Jogos Olímpicos de Paris, a Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou, nesta quarta-feira (26), a classificação de duas brasileiras para a chave de duplas: Bia Haddad Maia e Luisa Stefani.

Além dos cinco atletas, a delegação do Time Brasil BRB em Paris poderá aumentar com divulgação da lista final das chaves de duplas masculina, feminina e mista, no próximo dia 4 de julho.

A definição dos duplistas é feita pelos capitães das equipes, Jaime Oncins (masculina) e Luiz Peniza (feminina).

Foi exatamente na chave de duplas feminina dos Jogos de Tóquio-2020 que o Brasil conquistou a medalha de bronze nas duplas feminina com Laura Pigossi e Luisa Stefani.

