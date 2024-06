Prefeitura de Santa Bárbara segue com a “Operação São Paulo sem Fogo 2024”

Com o período da estiagem, em que há baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura e baixa vazão dos mananciais, o risco de incêndio é maior em áreas de cobertura vegetal. Entre maio e setembro, a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste intensifica as medidas preventivas, acompanhamentos e vistoria de campo e segue com a “Operação São Paulo Sem Fogo 2024”, sob a coordenação da Defesa Civil.

Nesta quarta-feira (26) a previsão é de que a Umidade Relativa do Ar (URA) esteja entre 20 a 30% – Estado de Alerta e nos próximos dias haja melhora nestas condições. Há previsão de chuva somente para segunda-feira, 1º de julho, durante o dia.

Quando a Umidade Relativa do Ar (URA) estiver entre 20 a 30% – Estado de Atenção ou Estado de Alerta (URA entre 12 a 20%), a Defesa Civil emite alerta e realiza a vistoria de campo. Quando a URA estiver abaixo de 12% – Estado de Emergência, haverá emissão de alerta e acionamento do plano de chamada. Em relação à queda brusca de temperatura, se estiver em 13ºC, haverá a atuação da Secretaria de Promoção Social.

A população pode ser avisada sobre as condições climáticas por meio de mensagens de alertas pelo celular. Basta enviar uma mensagem SMS via celular para o número 40199 informando o CEP da cidade.

Em caso de ocorrência de incêndios, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil de Santa Bárbara pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas), ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cuidados

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste orienta quanto à baixa umidade que pode ter efeitos diretos e indiretos à saúde humana. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que índices de umidade relativa do ar inferiores a 60% podem ser prejudiciais.

Ainda de acordo com a pasta, os efeitos mais comuns relacionados são: ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, exacerbação de doenças respiratórias preexistentes, sangramento pelo nariz, espirros, tosse e dificuldade para respirar. Também pode ocorrer o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.

A orientação é para que neste período a população evite exercícios físicos ao ar livre entre as 10 e 17 horas quando a umidade do ar estiver baixa, umidifique o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e/ou recipientes com água, permaneça em locais arejados e protegidos do sol, aumente a ingestão de água, frutas e vegetais para evitar a desidratação, economize água e energia elétrica, use soro fisiológico nas narinas e solução lubrificante ocular e tome cuidado com cigarros acesos, balões festivos e queimadas para evitar incêndios, além de evitar frequentar lugares fechados e com grande concentração de pessoas.

A Operação

A “Operação São Paulo sem Fogo 2024”, instituída pelo Decreto n° 7.555, de 8 de maio de 2024, segue com o Comitê Gestor da Operação no Município, constituído pelas secretarias de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Obras e Serviços, Promoção Social, Meio Ambiente, Saúde, Governo, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Educação, Fazenda, Administração e de Justiça e de Relações Institucionais, além do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Os órgãos integrantes da Operação priorizam ações que envolvam a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência em situação de risco e desastre.

