O Tivoli Shopping realiza nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 19h30, a última edição do projeto “Clássicos do Pop Rock”. Para fechar com chave de ouro, o show ficará por conta da banda Hey God, cover oficial de Bon Jovi. Gratuita, a apresentação promete encantar os fãs do rock com os maiores sucessos da icônica banda americana.

Conhecida por sua performance fiel, que captura a essência dos shows do Bon Jovi, com uma experiência musical que combina talento, versatilidade e uma energia contagiante, a banda Hey God é formada por Rafael Anthony, Paulo Marcio, Jeferson Fernandes, Adriano Reis e Jean Ferreira.

Juntos, eles já realizaram mais de uma centena de shows por todo o estado de São Paulo, encantando o público com clássicos como “Livin’ on a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” e “It’s My Life”.

Segundo Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, o encerramento desta edição do projeto é um momento especial. “O projeto ‘Clássicos do Pop Rock’ foi um grande sucesso, proporcionando entretenimento de qualidade e gratuito ao nosso público. Estamos muito felizes em encerrar essa edição com a banda Hey God, que com certeza fará uma apresentação incrível”, disse.

Desde o início do projeto, em agosto, o Tivoli Shopping transformou sua Praça de Alimentação em um palco de grandes encontros musicais, trazendo tributos a ícones do pop rock internacional. Passaram pelo palco do “Clássicos do Pop Rock” as bandas “Rockin Stones” – com sucessos dos Rolling Stones – e a banda “U2 Cronos” – com um tributo ao U2.

Com um público cada vez mais engajado, o projeto cumpre seu objetivo de promover momentos de nostalgia e diversão, além de ser um ponto de encontro para diferentes gerações que compartilham a paixão pelo rock.

Serviço:

Clássicos do Pop Rock – Hey God

Quando: 26 de setembro de 2024

Horário: A partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação

Entrada: Gratuita

