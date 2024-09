Nesta quarta-feira (25), a Polícia Civil do DEINTER 9 – Piracicaba, por meio de 85 policiais e 22 viaturas, com a participação de policiais civis da DEIC, bem como das Delegacias Seccionais de Polícia de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Casa Branca, São João da Boa Vista e Americana, desencadeou a “OPERAÇÃO TEMPESTADE”, visando a apuração de eventuais infrações penais que estariam sendo perpetradas por indivíduos integrantes de uma organização criminosa.

Foram cumpridos vinte (20) mandados de busca e apreensão. Dois indivíduos os quais possuíam mandado de prisão a cumprir foram capturados. Na residência de um terceiro indivíduo, de 27 anos, conhecido como “Irmão Boladão”, que teria como função a “disciplina” no bairro Praia Azul na cidade de Americana, onde o autuado disse que não havia nada de irregular, os policiais encontraram oito porções de haxixe e uma de maconha (com 16,4 gramas), bem como quantia em dinheiro (R$412,00), e ainda um caderno contendo anotações manuscritas evidenciando o que seria contabilidade decorrente do comércio ilícito de entorpecentes, com anotação de código alfanumérico evidenciando o batismo do autuado em facção criminosa, e outras anotações manuscritas evidenciando se tratar de uma carta onde os interlocutores se tratam como “irmãos”.

Ante o conjunto probatório, a Autoridade Policial, Dr Marcel Willian Oliveira de Sousa, vislumbrou que o autuado, com sua conduta, infringiu o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 (tráfico de entorpecentes), motivo pelo qual decretou sua prisão em flagrante, sendo o mesmo removido para Cadeia Pública de Sumaré, após as formalidades de praxe, onde o mesmo aguardará a audiência de custódia perante a Circunscrição Judiciária da Comarca de Americana, local onde a prisão ocorreu.

