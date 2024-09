No terceiro episódio do Biolab Cast Conectados, o tema é a importância dos pets na valorização da vida, especialmente na prevenção do suicídio e fortalecimento da saúde mental. Nesta edição, Dr. Luiz Dieckmann, médico-psiquiatra, e a co-host, Dra. Paula Dieckmann, neurologista pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM), recebem Juliana Camargo, presidente e fundadora do Instituto Ampara Animal.

A presença de animais de estimação tem um papel essencial na saúde mental, beneficiando tanto os tutores quanto os próprios animais. O contato com os pets contribui para a valorização da vida, já que cuidar de um animal requer que o tutor se mantenha saudável para garantir o bem-estar do pet.

“Ter um animal de companhia traz a necessidade de uma rotina mais estruturada — algo muitas vezes ausente em pessoas com depressão. Caminhar, brincar, alimentar e cuidar da saúde do pet são atividades que ajudam a trazer essa consistência. Além disso, os animais de estimação facilitam a interação social, combatem a solidão ao estimular o contato físico e a comunicação, estimulam a atividade física e geram uma sensação de propósito, especialmente em momentos difíceis”, destaca Juliana Camargo.

Dr. Luiz Dieckmann ressalta a importância de buscar apoio profissional e explica como isso pode ser feito de maneira acessível. “Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), clínicos gerais atendem casos menos graves, enquanto os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem tratamento especializado para situações mais complexas, com psiquiatras. O Centro de Valorização da Vida (CVV) também está disponível 24 horas por dia, pelo número 188”, detalha.

Apesar dos benefícios dos pets, o dr. Luiz adverte que eles não devem carregar a responsabilidade pelo tratamento de problemas de saúde mental. “Os pets são aliados importantes, mas o suporte profissional é fundamental”, alerta o psiquiatra.

O videocast Conectados é uma iniciativa da Biolab com a Avert Biolab Saúde Animal. Para mais informações sobre este episódio, acesse: linktr.ee/biolabfarmaceutica

Para ajudar a causa do Instituto Ampara Animal, doe em: amparanimal.colabore.org/ajudeumacausa/single_step

Disque 188 para o Centro de Valorização da Vida (CVV)

