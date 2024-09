O lançamento de um produto premium pede um evento à altura e a Budweiser escolheu Campinas para o lançamento oficial da Bud Supreme, sua mais nova cerveja premium, elaborada com malte whisky. A faro ag, agência especializada em ativações de marca foi responsável pela execução de PR stunt, que transformou um apartamento na Av. Dr. Moraes Salles, no centro da cidade, em um espaço completamente imersivo, refletindo a essência exclusiva de Bud Supreme. Com um conceito inovador, a agência remodelou quatro ambientes distintos do local, criando uma experiência única para um seleto grupo de 90 convidados, incluindo influenciadores e personalidades do cenário local.

A escadaria do apartamento foi convertida em uma recepção elegante, enquanto a sala foi transformada em um lounge de música eletrônica, onde o DJ KVSH, renomado no cenário nacional e internacional, apresentou um set especial para agitar a noite. A cozinha se tornou um open bar exclusivo de Bud Supreme, e o quarto foi redesenhado como “Bud Room”, um espaço dedicado à criação de conteúdo para capturar cada detalhe da experiência realizada no final de agosto.

A cenografia do evento destacou o uso de ACM espelhado, carpetes personalizados, geladeiras customizadas, e iluminação criativa com fitas de LED e lâmpadas tubulares, tudo planejado para combinar com a exclusividade e o luxo da nova cerveja. “Nossa missão era garantir que as características de Budweiser Supreme fossem refletidas na cenografia do evento, transformando um espaço de 140m² em uma experiência totalmente imersiva e original para cerca de 90 convidados”, comenta Murilo Balieiro, arquiteto da faro.ag.

“Realizamos toda a montagem em apenas dois dias. O tempo era curto, havia muitos detalhes e a expectativa era alta. Mesmo assim, conseguimos planejar e executar uma cenografia que surpreendeu todos os convidados, transformando uma simples noite em uma experiência marcante e imersiva”, destaca Fauze Abdouch, sócio da faro ag, que completa: “Cada missão que a Bud confia à faro ag é uma oportunidade de mostrarmos nossa expertise, criatividade e capacidade de execução. Tudo é sempre pensado para proporcionar experiências únicas, trazendo os melhores resultados para a marca”.

Sobre a faro ag

Especialista em ativação de marca, conta com nomes como Ambev, O Boticário, Kärcher e Iguá Saneamento em seu portfólio de clientes.

Com a missão de converter ideias em experiências inesquecíveis para os consumidores de diferentes marcas, a agência soma mais de 120 ativações por ano, tendo entre seus cases ações com BudWeiser e Tomorrowland com Alok na Faria Lima, PR Stutn de Corona em um lounge à 125 metros de altura e Beck’s com Vintage Culture no Teatro B32. Saiba mais: faroag.com.br | instagram.com/faro.ag/ | instagram.com/faroeventos.

