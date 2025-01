Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Americana, equipamentos que fazem parte da rede socioassistencial do município, realizaram mais de 40 mil atendimentos particularizados no ano de 2024.

O serviço é voltado ao trabalho social continuado com famílias e tem como objetivo fortalecer sua função protetiva, prevenir a ruptura de vínculos, garantir o acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMO WHATSAPP

“Os números reforçam o papel fundamental que os nossos CRASs desempenham no cuidado e na assistência às famílias americanenses. São mais de 40 mil atendimentos que representam o compromisso da nossa gestão com a promoção da dignidade e do bem-estar social da nossa população. Parabenizo as equipes das unidades pelo excelente trabalho e seguiremos investindo para que esses serviços alcancem cada vez mais pessoas que precisam desse suporte”, pontuou o prefeito Chico Sardelli.

O número compreende a soma dos atendimentos realizados nos seis CRASs de Americana – Mathiensen, Praia Azul, Jardim Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo, Guanabara e São Manoel – no período de janeiro a outubro deste ano. Ao todo, foram 40.550 atendimentos, com maior concentração nos bairros São Jerônimo e São Manoel.

Confira a relação completa:

1. CRAS São Jerônimo: 12.213 atendimentos

2. CRAS São Manoel: 9.601

3. CRAS Guanabara: 6.147

4. CRAS Mathiensen: 6.047

5. CRAS Praia Azul: 3.280

6. CRAS Nossa Senhora Aparecida: 3.262

Os dados são do Registro Mensal de Atendimento (RMA) da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Atendimentos particularizados são aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família, ou seja, todos aqueles atendimentos concretizados pela equipe técnica do CRAS e que não são realizados em grupos.

“Muito além dos números, o trabalho desempenhado pelos CRASs é uma demonstração do cuidado que temos com as famílias da nossa cidade. A atuação integrada das equipes garante que cada atendimento seja direcionado para fortalecer vínculos, garantir direitos e abrir portas para novas oportunidades. É dessa forma que construímos uma cidade mais humana e acolhedora”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), os CRASs realizam ações como acolhimentos, acompanhamentos familiares, visitas domiciliares, oficinas, palestras, campanhas, busca ativa, encaminhamentos para a rede de serviço socioassistencial e para outras políticas públicas, inclusão produtiva, inserção e atualização de famílias no Cadastro Único para Programas Sociais, apoio e orientações para concessão de benefícios e obtenção de documentos pessoais, entre outras atividades.

“São a porta de entrada para o acesso às políticas de assistência social, e o volume de atendimentos registrados neste ano reflete a dedicação das nossas equipes em atender e acolher cada família de maneira individualizada e eficiente. Cada atendimento é uma oportunidade de transformar vidas, promovendo o fortalecimento dos laços e garantindo que direitos sejam respeitados e ampliados”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

CRASs de Americana

Mathiensen

Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios

(19) 3407-2770

Praia Azul

Rua Maranhão, 1.595 – Praia Azul

(19) 3467-2256

Jardim Nossa Senhora Aparecida

Rua Caetano de Campos, s/n – Jardim Nossa Senhora Aparecida

(19) 3469-2339

São Jerônimo

Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo

(19) 3462-7151

Guanabara

Rua da Tijuca, 182 – Jardim Guanabara

(19) 3407-8002

São Manoel

Rua São Thiago, 320 – São Manoel

(19) 3468-6103

Mais notícias da cidade e região