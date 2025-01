Na obra “O Poder do Hábito”, o autor Charles Duhigg explica que as ações que realizamos no dia a dia impactam os nossos resultados a curto e longo prazo, tanto na perspectiva pessoal quanto profissional.

Assim, a decisão de manter um estilo de vida mais equilibrado a partir de novos habitinhos saudáveis, por exemplo, pode levar a uma rotina mais produtiva e feliz. Você já parou para pensar que comer melhor e praticar uma atividade física são atitudes que podem beneficiar o seu trabalho?

“Ao avaliar nossas condutas automáticas, é possível agregar novas ações ao cotidiano. Assim como acordar, vestir-se e escovar os dentes, o hábito de praticar a leitura durante 15 minutos pela manhã, caminhar com o seu pet, fazer um alongamento antes de se levantar ou experimentar novos alimentos pode ser naturalmente parte de seu novo ciclo saudável se repetido continuamente”, destaca Karla Maciel, nutricionista da Jasmine.

Para levar inspiração a cada jornada rumo à saudabilidade, Jasmine traz dicas de habitinhos para conservar e descartar no café da manhã, lembrando que as orientações a seguir servem como referência e podem ser adaptadas conforme a necessidade e limites pessoais. Confira!

7 Bons habitinhos para conservar

– Prezar por uma alimentação balanceada – O café da manhã é uma das principais refeições do dia. Para garantir disposição, é importante optar por ingredientes ricos nutricionalmente, capazes de gerar saciedade sem deixar de lado a saúde e o sabor. Os wraps da Jasmine são alternativas leves, que podem ser combinados com recheios variados, de acordo com a preferência individual. Os produtos são veganos e tem baixo teor de sódio. Além disso, a embalagem a vácuo garante o frescor do alimento;

– Manter o bom funcionamento do organismo – Uma excelente pedida é a granola Jasmine, que possui vitaminas do complexo B, que garantem a energia diária para o corpo, A, C, E, minerais como zinco, cálcio, ferro, magnésio e potássio e as que possuem sementes e oleaginosas ainda apresentam ômega 3, tipo de gordura benéfica e anti-inflamatória ao organismo, que contribui para a saúde do coração. O alimento reúne, ainda, grandes quantidades de carboidratos e gorduras importantes para o bom funcionamento do organismo, especialmente do coração e do intestino;

– Manter os nutrientes em dia – Os grãos são aliados da alimentação saudável. As aveias Jasmine possuem uma laminação exclusiva, com flocos mais inteiros e ideais para diferentes preparações, conhecidas por serem fontes de fibras e magnésio, além da betaglucana, uma fibra solúvel importante para a saúde;

– Praticar a higiene do sono – Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% da população brasileira sofre de doenças relacionadas ao sono. Para ter uma noite de sono leve e reparadora, algumas das indicações são preparar o ambiente para a hora de dormir, diminuindo a luz do ambiente; se possível, manter uma rotina de sono, com horários definidos e desligar o celular 1h antes;

– Praticar uma atividade física por, pelo menos, três vezes na semana – mais do que estética, é saúde. O exercício físico é um aliado fundamental para prevenir inúmeras doenças e seguir a vida com longevidade, com melhora da circulação sanguínea, fortalecimento dos ossos e do sistema imunológico;

– Manter sua casa e seu ambiente de trabalho limpos e organizados – a limpeza vai além da aparência e de evitar o surgimento de bactérias e doenças, proporcionando também bem-estar e qualidade de vida. Um local limpo e organizado permite maior conforto, ganho de tempo e consequentemente produtividade. É por meio da organização, ainda, que conseguimos alinhar e ordenar melhor mente e sentimentos, diminuindo níveis de estresse e ansiedade;

– Criar momentos de lazer ao longo da semana – não podemos esquecer de investir em atividades e momentos que nos dão prazer, já que isso contribui não somente para o entretenimento, mas autocuidado, descanso e desenvolvimento do lado social.7 Habitinhos para descartar

– Evite ingerir uma longa refeição pouco antes de dormir – Excesso de carboidratos, gorduras, açúcares ou estimulantes, como cafeína, principalmente no período noturno geram desconforto no sistema digestivo e podem interferir em uma boa noite de sono;

– Evite beber durante as refeições – Ingerir líquido nesses momentos pode provocar distensão no estômago e dar a falsa sensação de saciedade;

– Evite dormir com o celular embaixo do travesseiro – Tecnicamente, o travesseiro bloqueia o fluxo de ar para o telefone, aumentando as chances de superaquecimento do aparelho e início de incêndio. Além disso, pode interferir na qualidade do sono, já que se localiza de fácil acesso para uso e distração;

– Evite ficar sentado por muito tempo – Com a correria do trabalho e mesmo o home office, é comum nos pegarmos o dia todo sentados, com a postura errada e arqueada. Coloque o despertador a cada hora para lembrar-se de se levantar e esticar o corpo;

– Evite comprar por impulso – Geralmente, o ato está associado a alguma situação emocional, que traz a ilusão de preenchimento e conforto. Enquanto isso, o hábito pode ocasionar o descontrole das finanças;

– Evite se menosprezar – Aprecie cada conquista, por mais simples que pareça. Se valorizar também é um autocuidado e não fazê-lo é deixar o tão importante bem-estar emocional de fora;

– Evite se deixar como último plano – Invista em você! A satisfação pessoal aumenta a autoestima, ânimo, humor e nível de confiança. O contrário pode ocasionar em queda de rendimento e produtividade, tristeza e bloqueio da criatividade.

Gostou das sugestões? Agora é hora de criar coragem e jogar fora aqueles hábitos que já não cabem mais na sua vida. Comece descartando os alimentos com excesso de açúcares, gorduras ou sódio e substituindo-os por novas opções clean label, ou seja, livre de excessos e saudáveis de verdade

