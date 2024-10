Creatina tem lista de 33 marcas vetadas

Pelo menos 33 marcas de creatina foram reprovadas em testes feitos pela Associação da categoria.

Em algumas delas sequer havia o produto no interior das marcas. Foram avaliadas 84 marcas e dessas 33 tinham índices muito abaixo do mínimo recomendado.

A Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais) divulgou uma análise com algumas creatinas disponíveis no mercado de suplementos, no dia 10 de outubro.

Creatina e marcas

A avaliação contou com produtos de diferentes marcas e verificou a composição de todas elas, atestando se a quantidade do suplemento indicada no rótulo condiz com o que realmente tem no produto.

As empresas Supley (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium), BRG (Integralmedica e Darkness), Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition tiveram seus produtos analisados, porém entraram com medidas jurídicas para não divulgação dos resultados.

