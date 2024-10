Alex Dantas foi eleito com força no PL e será um dos novatos já aguardados na Câmara de Santa Bárbara.

Ele usa bem as redes sociais e afirma ‘me coloquei a disposição de todos para ajudar e fazer o meu melhor’.

Da igreja da Madureira, ele sempre se coloca ‘debaixo da benção dos nossos Pastores Presidentes @malafaiadanielpr e Layse Malafaia’.

Alex Dantas e Felipe Sanches

Aposta do vice-prefeito Felipe Sanches, Alex disse ao NM que teve muitos bons contatos no período que trabalhou no gabinete do vice-prefeito.

Ele também afirmou que pretende levar para o mandato a experiência que adquiriu no período de atendimento ao público no gabinete de Sanches.