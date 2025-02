Crianças de Americana vão estudar com projeto que alia jogos e literatura

Crianças a partir dos 4 anos atendidas pela rede municipal de Educação de Americana vão utilizar os kits do projeto “Ler e Jogar, Basta Começar!” nas atividades pedagógicas do ano letivo de 2025. O material foi adquirido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, para unir literatura de qualidade com jogos relacionados aos livros.

O projeto integra obras de autores nacionais e adaptações de clássicos da literatura universal com a diversão dos jogos e da brincadeira, utilizando-os como ferramentas de alfabetização de forma lúdica.

“A proposta da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi é seguir avançando nos índices de alfabetização e, com essa abordagem, buscamos proporcionar às crianças o prazer da leitura enquanto desenvolvem habilidades e competências fundamentais definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O material atende diferentes etapas da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos). Cada kit contém livros lúdicos e literários, que visam estimular o interesse pela leitura de forma divertida e interativa. Os conjuntos são acompanhados por materiais complementares, incluindo um manual para professores, um para as famílias, um programa de formação continuada para a equipe pedagógica e um livro dedicado à Literacia Lúdica.

