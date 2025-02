A Guarda Municipal de Sumaré e a Polícia Militar realizaram ontem (2), a primeira edição do ano da “Operação Sossego”, na Praça do Sol, região do Matão, que visa coibir aglomeração de pessoas e veículos que causam som perturbador aos moradores.

A ação faz parte do projeto Sumaré mais Segura, instituída no município pelo prefeito Henrique do Paraíso, com objetivo de ofertar mais tranquilidade e bem-estar aos munícipes.

A Operação conta com a participação da Guarda Civil Municipal, da SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural), Polícia Militar e fiscais tributários. Durante o trabalho, são verificados os alvarás dos estabelecimentos, horário de funcionamento, ocupação do solo (mesas e cadeiras sobre calçadas, veículos estacionados sobre passeio público, etc.), exigências da Vigilância Sanitária (produtos perecíveis, data de validade, manipulação e higiene), além de veículos e pessoas em atitudes suspeitas.

“Realizamos a Operação Sossego, juntamente com a PM, em todas as regiões da cidade, justamente para inibir a aglomeração de pessoas em determinados locais e perturbação do sossego, respeitando a lei e garantindo o bem-estar da população”, disse o secretário de Segurança, General Roberto Peternelli.

Reclamações e denúncias podem ser feitas para o 190 (Polícia Militar), 0800-770-0770 (Ouvidoria Municipal) ou 3873-2656 (Guarda Municipal).