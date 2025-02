A transformação social e cultural em Santa Bárbara d’Oeste por meio do projeto Samb’Ajuda será apresentada em uma produção audiovisual. Produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, o documentário “Samb’Ajuda – A história” tem lançamento marcado para dia 9 de fevereiro em frente ao Museu da Imigração, a partir das 12 horas, durante edição especial de sua tradicional roda de samba, mantendo o formato já conhecido do evento. Com entrada gratuita, os participantes poderão contribuir de forma solidária e opcional com 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite para apoiar as instituições sociais que o projeto atende.

Em 15 minutos, o filme de categoria de curta metragem tem coordenação geral de Virgínia Vezzani da Silva e produção e gravação de Alberona Video, Salinha Estúdio e Style Produções e Eventos. A equipe conta com Rogério Lemes Morais (sonorização e iluminação), Virginia Vezzani da Silva (coordenação do projeto), Eraldo Vaz (técnico), Eunice Botari Vaz (produção), Beatriz Pires de Abreu (marketing) e Luis Fernando Rodegher (comando do estúdio de música).

Entre os músicos participantes estão Allan José Batista, Bruno Michael dos Santos, Clovis Manoel Gomes, Deoveki Luiz da Silva, Edson Lopes, Ivan Lucas da Silva, Jean Ricardo de Santana Xavier, Jean Santana da Silva, José Delgado Junior, Julio Cezar de Souza, Marcos Rogério Teixeira, Rodrigo Francisco do Amaral, Rodrigo de Andrade Luiz, Halesson Douglas Vicente e Ulisses José da Silva.

O documentário conta com a história do projeto, desde sua concepção até as atividades realizadas ao longo dos anos, focando em como iniciaram a trajetória no mundo do samba há acerca de sete anos. O público poderá conhecer os bastidores do trabalho voluntário, a organização das rodas de samba e a logística por trás das doações de alimentos.

A produção também destacará o impacto do Samb’Ajuda na comunidade e o engajamento de artistas e amantes do gênero. Após o lançamento o material estará disponível para toda população no dia 12 de fevereiro nas redes sociais do proponente @sambajuda

Samb’Ajuda

O Samb’Ajuda vem se consolidando como um importante agente de transformação social e cultural na cidade. Desde sua criação, o projeto não apenas celebra o samba raiz, mas também promove ações solidárias por meio da arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Os eventos mensais já beneficiaram dezenas de famílias, unindo música e compromisso social.

Somente em 2024, o projeto Samb’Ajuda conseguiu arrecadar e doar 379 kg de alimentos e 462 litros de leite para 12 instituições sociais. Entre elas estão: AMAI, APAE, Asilo São Vicente de Paulo, Associação Vinde a Luz, Casa Abrigo Recanto Vida, Casa da Criança, Creche João Paulo, Igreja São Judas, Meimei, ONG Juntos Somos Mais Fortes, ONG Nova História e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Lei Paulo Gustavo

Mecanismo do Governo Federal e criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei “Paulo Gustavo” é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço: Lançamento do documentário “Samb’Ajuda – A história”



Data: 9 de fevereiro, a partir das 12 horas (meio-dia)

Local: Em frente ao Museu da Imigração/Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Mais informações nas redes sociais do Samb’Ajuda @sambajuda

