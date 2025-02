Câmara retoma sessões ordinárias nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta terça-feira (4), a primeira sessão ordinária da 18ª Legislatura (2025-2028). A reunião está agendada para começar às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. A sessão será presidida pelo vereador Hélio Silva (Cidadania), que foi reconduzido ao cargo de Presidente da Câmara para o biênio 2025-2026. A Mesa Diretora é composta ainda pelo 1º vice-presidente, vereador Lucas Agostinho (União Brasil); 2º vice-presidente, vereador Welington da Farmácia (MDB), 1º secretário, vereador Ney do Gás (PV); e 2º secretário, vereador Prof. Edinho (Republicanos).

Nesta primeira sessão do ano, nenhum projeto de lei com tramitação ordinária será votado, porque as proposituras precisam ser lidas previamente na fase do Expediente. Só então elas serão encaminhadas às comissões permanentes da Casa para que sejam apreciadas e estejam aptas a entrar na Ordem do Dia das sessões futuras. De acordo com a Secretaria da Câmara, mais de cem projetos de lei e mais de 700 indicações já foram protocoladas neste início de legislatura.

Conforme balanço divulgado pela Câmara recentemente, 1.192 projetos de lei foram protocolados pelos vereadores na 17ª Legislatura (2021-2024). Do total de projetos, 871 foram aprovados. No mesmo período, foram apresentadas 69.573 indicações, 1.074 moções, 412 requerimentos, 90 projetos de decreto legislativo, 40 projetos de resolução e doze propostas de Emenda à Lei Orgânica.

