Ozempic aumenta a fertilidade e as chances de engravidar? Entenda esse fenômeno!

O uso do Ozempic (Semaglutida), medicamento indicado principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e recentemente aprovado pela ANVISA para auxiliar na perda de peso, agora sob o nome de Wegovy, tem gerado discussões sobre seus efeitos na fertilidade.

A semaglutida atua de forma semelhante ao hormônio GLP1, produzido no intestino e sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade, diminuindo a fome. Esta substância também reduz o esvaziamento do estômago, potencializando a perda do apetite. Embora o Ozempic ou a Wegovy não tenham uma relação direta comprovada com a fertilidade, podem influenciar a saúde reprodutiva, pois é reconhecida que a obesidade leva ao aumento circulante dos estrogênios, alterando a perfeita conexão da hipófise ao ovário, impactando negativamente o padrão ovulatório e a qualidade dos óvulos, podendo levar à infertilidade ou ao aborto.

De acordo com o Dr. Eduardo Motta, especialista em saúde reprodutiva do Grupo Huntington, o Ozempic e outros medicamentos similares, como Wegovy ou Rybelsus têm mostrado eficácia na promoção da perda de peso, passo importante para aqueles que enfrentam dificuldades para conceber. Outro ponto é que essas medicações auxiliam na saúde de mulheres obesas com a síndrome do ovário policístico (SOP). “A perda de peso pode melhorar a função ovariana e o controle hormonal em mulheres com SOP, condição que muitas vezes está associada à obesidade e infertilidade”, explica.

Além disso, o uso de semaglutida permite o controle do diabetes, fator essencial para a fertilidade feminina, já que mal controlada pode interferir nos ciclos menstruais e na ovulação. “No caso de mulheres com diabetes tipo 2, o uso do Ozempic pode ser benéfico, pois melhora o controle glicêmico e pode resultar em uma regularização dos ciclos menstruais, aumentando as chances de concepção”, afirma o Dr. Eduardo.

Impacto da obesidade na fertilidade

A obesidade é um fator conhecido por afetar a fertilidade, tanto em mulheres quanto em homens. Nos homens, a semaglutida pode oferecer benefícios indiretos ao melhorar o controle glicêmico, uma vez que o diabetes tipo 2 é conhecido por afetar a qualidade do esperma e aumentar o risco de disfunção erétil. “Além das mulheres, é importante estarmos atentos à saúde dos homens. Neles, o excesso de peso pode prejudicar a qualidade do esperma, afetando a contagem, motilidade e morfologia dos espermatozoides. Isso também entra em conta o diabetes mal controlado, que também pode acarretar alterações hormonais, o que impacta diretamente a fertilidade. O uso do Ozempic pode ajudar a reduzir esses riscos ao controlar melhor os níveis de glicose no sangue”, ressalta.

Cuidados e Recomendações

É essencial que tanto mulheres quanto homens que utilizam Ozempic ou outros medicamentos similares para controle de diabetes ou perda de peso mantenham um acompanhamento médico contínuo. “Para mulheres em idade fértil, é fundamental discutir o uso de Ozempic com um especialista, especialmente quando há planos de gravidez. Pois, embora o medicamento possa ter efeitos positivos em algumas condições, como o diabetes e a obesidade, a segurança durante a gravidez precisa ser mais bem compreendida”, destaca o especialista. “A combinação de um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios, continua sendo a principal recomendação para aqueles que buscam melhorar a saúde reprodutiva”, conclui.

