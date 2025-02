A 2ª Copinha Americana de Bicicross, evento realizado pelo Americana Bicicross Clube (ABC) com apoio da Secretaria de Esportes, reuniu mais de 100 atletas no sábado (1), na Pista Municipal de Bicicross André Stocovich Neto. A competição serve como preparação para os ciclistas visando as competições da temporada 2025.

Ao todo, as disputas contaram com a participação de 123 pilotos, entre crianças e adolescentes de 2 a 16 anos e adultos acima de 30 anos, nas categorias masculina e feminina. Americana foi representada por 75 ciclistas.

Os atletas competiram entre si em baterias divididas por faixa etária. Cada bateria foi composta por três corridas, premiando como campeão o ciclista com a melhor pontuação.

Marcio Leal curte o bicicross

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, esteve presente no evento e valorizou a iniciativa.

“Esse torneio foi fundamental para preparar nossos atletas para os desafios da temporada 2025, com muitas competições regionais, estaduais e nacionais pela frente. Um evento que não só fortalece o espírito esportivo, como também serve de aprendizado e treinamento para nossos ciclistas. Parabéns a todos os organizadores e participantes”, destacou.

