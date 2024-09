Crianças brasileiras na fronteira dos EUA e a necessidade de assistência jurídica

Dados recentes da U.S. Customs and Border Protection (CBP) analisados pela Bicalho Consultoria Legal, destacam o crescente aumento de crianças brasileiras desacompanhadas detidas na fronteira dos Estados Unidos.

Esse fenômeno reflete as severas dificuldades econômicas e sociais no Brasil e evidencia a importância de orientação jurídica adequada para aqueles que buscam novas oportunidades no exterior.

Aumento de Adultos Solteiros e Crianças Desacompanhadas: Um Cenário Preocupante

Os dados mais recentes mostram um aumento significativo tanto no número de adultos solteiros, quanto no de crianças brasileiras desacompanhadas detidas ao tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos.

Em 2024, as capturas de adultos solteiros subiram de 15.574 em 2023 para 17.490, enquanto o número de crianças desacompanhadas aumentou de 149 para 167. Esse crescimento reflete o desespero de muitos brasileiros em busca de melhores oportunidades, além dos perigos associados à imigração irregular, especialmente para os menores.

A situação é ainda mais preocupante com a drástica redução no número de crianças que são acompanhadas por um adulto. O total caiu de 82 para apenas 16, indicando que menores estão chegando aos EUA sozinhos! Essa mudança sugere que as famílias estão se sujeitando a condições mais perigosas e incertas. Isso pode ser devido a um aumento na fiscalização nas fronteiras ou a mudanças nas condições que forçam os pais a enviarem seus filhos desacompanhados, na esperança de que eles tenham uma chance melhor de entrar no país.

Vinicius Bicalho, sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A., advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal e membro da American Immigration Lawyers Association (AILA), destaca uma preocupação crescente:

“Estamos testemunhando um aumento alarmante no número de famílias brasileiras forçadas a enviarem seus filhos desacompanhados para cruzarem a fronteira dos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Este fenômeno reflete as graves dificuldades econômicas e sociais enfrentadas no Brasil. É fundamental que tanto as autoridades brasileiras quanto as americanas implementem medidas urgentes para proteger nossas crianças e oferecer alternativas mais seguras e humanas.”

Redução nas Capturas de Famílias: Indício de Novas Abordagens?

O número de famílias brasileiras detidas ao tentar atravessar a fronteira caiu de 16.307 em 2023 para 11.618 em 2024. Essa redução pode refletir uma mudança nas estratégias migratórias ou nas condições que fazem as famílias reconsiderarem a imigração.

Papel Crucial da Assistência Jurídica e Considerações do Especialista

Em 2023, o total de capturas foi de 32.492, ligeiramente acima das 29.200 registradas até o momento em 2024, embora o ano fiscal ainda esteja em andamento, o que sugere uma leve redução no total de indivíduos capturados.

Veja mais sobre turismo e internacional

Mas essas estatísticas revelam um número ainda muito alto de imigrantes ilegais e ressalta a necessidade de uma análise detalhada das políticas de imigração, tanto nos EUA quanto no Brasil. Vários fatores, como mudanças econômicas, políticas e medidas de controle nas fronteiras, podem influenciar essas variações. Dado que a imigração continua sendo um tema crucial na política americana, e uma das mais importantes pautas, tanto de republicanos como democratas, na corrida à presidência dos Estados Unidos.

Dr. Vinicius Bicalho destaca: “Sem dúvida o assunto “imigração” é complexo e de suma importância para os dois países. Mas os brasileiros precisam ter em mente que optar pela imigração legal não é apenas a escolha certa a ser feita, mas a única maneira de garantir a segurança e o bem-estar das famílias brasileiras que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos. A orientação de um escritório especializado é crucial para entender as complexas leis de imigração e evitar os riscos associados às rotas irregulares.”

No site da Bicalho Consultoria existe uma pré-avaliação gratuita para os interessados em viver legalmente nos EUA.

A Bicalho Consultoria Legal tem ampla experiência em processos migratórios para Estados Unidos, com escritórios no Brasil, Portugal e Estados Unidos. Oferece soluções para empresas, empreendedores e profissionais liberais, englobando assessoria jurídica, consultoria empresarial, tributária e trabalhista, e planejamento patrimonial, auxiliando na internacionalização de negócios e carreiras. Dispõe de uma equipe experiente e multidisciplinar.

Vinícius Bicalho

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP