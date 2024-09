Crescimento das bebidas ready-to-drink impulsiona inovação

As bebidas “ready-to-drink” (RTDs) estão ganhando espaço no mercado brasileiro, especialmente nos bares e restaurantes, à medida que os consumidores buscam conveniência e variedade nas suas escolhas de consumo, para os mais de 1,4 milhões de estabelecimentos, segundo a Abrasel, é uma boa oportunidade.

Com o aumento da demanda por produtos prontos para beber, o setor de alimentação fora do lar tem se adaptado, oferecendo novas opções que atendem às expectativas de um público cada vez mais exigente e atento às tendências globais.

No Brasil, elas também estão conquistando seu espaço: apenas entre 2020 e 2022, uma pesquisa de varejo produzida pela Nielsen Scantrack indicou um aumento de 60% no consumo desse tipo de bebida.

Esses produtos, que incluem coquetéis, chás, cafés e outras bebidas prontas para o consumo, são apreciados pela praticidade e por estarem alinhados ao estilo de vida dinâmico dos consumidores. Esse movimento tem sido visto como uma oportunidade estratégica para bares e restaurantes diversificarem seus cardápios e aumentarem a rentabilidade.

A categoria de bebidas ‘ready-to-drink’ está redefinindo a experiência do consumidor nos estabelecimentos. Os empresários do setor têm a chance de explorar esse mercado em expansão, oferecendo produtos que combinam praticidade com qualidade, e assim atrair um novo perfil de cliente, mais moderno e exigente.

Ready, go?

Além de atraírem um público diferenciado, as RTDs também apresentam uma vantagem operacional para os estabelecimentos. Por serem produtos prontos para o consumo, eles exigem menos tempo de preparação, o que pode otimizar o atendimento, especialmente em momentos de alta demanda. Isso resulta em um serviço mais ágil e eficiente, melhorando a experiência do cliente e, consequentemente, a fidelização.

Com o crescimento desse segmento, os bares e restaurantes também têm a oportunidade de explorar parcerias com grandes marcas de bebidas, o que pode ampliar a oferta de produtos e fortalecer a imagem dos estabelecimentos. A diversificação do portfólio de bebidas é vista como uma estratégia essencial para se manter competitivo em um mercado que valoriza a inovação e a qualidade.

A tendência das bebidas “ready-to-drink” não mostra sinais de desaceleração, e o setor de alimentação fora do lar está preparado para aproveitar as oportunidades que surgem com essa nova onda de consumo. Combinando inovação, praticidade e qualidade, as RTDs prometem continuar a moldar o futuro dos bares e restaurantes no Brasil.

