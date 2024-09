As auroras ocorrem quando partículas carregadas do sol, principalmente prótons e elétrons, são ejetadas durante eventos solares como explosões e ejeções de massa coronal.

O Caçador de Aurora Boreal Marco Brotto, especialista no estudo, compartilha sobre o que causa esse espetáculo fascinante e o que são as tempestades solares nesse processo.

“Essas partículas viajam pelo espaço e interagem com o campo magnético da Terra ao atingir a magnetosfera. Quando essas partículas colidem com os gases presentes na atmosfera terrestre, como oxigênio e nitrogênio, liberam energia na forma de luz, criando as cores vibrantes que associamos às auroras”, explica.

O processo é, em essência, uma dança entre o campo magnético da Terra e as partículas solares. As diferentes cores das auroras, como o verde, o vermelho e o roxo, são causadas pela interação das partículas solares com diferentes gases atmosféricos e a altitudes variadas.

Brotto conta que a cor verde, por exemplo, é produzida quando as partículas colidem com o oxigênio a cerca de 100 km de altitude, enquanto o vermelho é gerado por colisões a altitudes mais altas, acima de 200 km.

“As tempestades solares, como a recente que atingiu a Terra, intensificam essas exibições ao aumentar o fluxo de partículas solares que atingem nosso planeta”, destaca.

Essas tempestades podem aumentar a frequência e a intensidade das auroras, as tornam visíveis em latitudes mais baixas do que o normal, oferecendo uma oportunidade rara para observadores em regiões fora do Círculo Polar Ártico.

O apagão causado por tempestades solares pode acontecer?

Brotto responde que as tempestades solares causam flutuações no campo magnético terrestre, podendo afetar sistemas de comunicação e redes elétricas.

A maior tempestade solar registrada na história, conhecida como o Evento Carrington em 1859, causou interrupções significativas em telégrafos e gerou auroras visíveis até em regiões tropicais.

O especialista explica que hoje, em uma era altamente dependente de tecnologia, o impacto de uma tempestade solar severa pode ser ainda mais profundo, destacando a importância de estudar e entender esses eventos solares.

Como referência, a NASA e a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) fornecem monitoramento contínuo e previsões de atividades solares, alertando sobre possíveis tempestades e seus efeitos na Terra.

“Esses esforços são indispensáveis para mitigar os riscos associados a essas explosões solares e garantir que possamos continuar apreciando as auroras com segurança”, destaca ele.

A aurora boreal é, sem dúvida, uma das maravilhas naturais mais impressionantes que podemos testemunhar.

“Sua existência nos lembra do delicado equilíbrio entre a beleza do cosmos e as forças poderosas que ele exerce sobre nosso planeta”, finaliza O Caçador de Aurora Boreal, Marco Brotto.