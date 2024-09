Candidato a reeleição, o vereador de Nova Odessa Oséias Jorge (União) ganhou importante apoio na sua luta pela reeleição.

Sobrinho do ex-vereador Áureo Leite, o que mais tempo trabalhou na Casa de Leis da cidade, o vereador recebeu o apoio do pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém José Wellington.

O vídeo foi gravado em São Paulo com a presença dos deputado Federal Paulo Freire e estadual Marta Costa.

Pediu voto pro Oséias

José Wellington gravou vídeo direcionado aos moradores e eleitores de Nova Odessa e falou “O Oséias Jorge é o nosso candidato a vereança neste município. Vejo força nesse número. Votem e seremos vitoriosos”. OJ está no time do prefeito Leitinho e trabalha para ser um dos mais votados da cidade este ano.

Nova Odessa tem 9 cadeiras de vereador e 180 candidatos disputando. Dos atuais vereadores, apenas o presidente da Casa Wagner Morais não vem para a disputa. Ele vai apostar no irmão no grupo do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

