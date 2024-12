Criminosos terminam no HM após tentativa de roubo no Werner Plaas

Uma tentativa de roubo a residência na tarde deste sábado, no bairro Werner Plaas, em Americana, terminou com três criminosos no Hospital Municipal de Americana.

Mais notícias da cidade e região

De acordo com entrevista do Inspetor GCM Charles ao jornalista Keller Stocco, a Guarda Municipal recebeu solicitação via CSI, e no local os guardas se depararam com o veículo e dois indivíduos saindo do imóvel.

Na tentativa da abordagem, os criminosos tentaram fugir e jogar o veículo contra os guardas, sendo necessário efetuar alguns disparos.

Após a ação, o trio colidiu o veículo lateralmente contra uma viatura, bateu em uma árvore e capotou. Os três indivíduos foram detidos e conduzidos ao HM.