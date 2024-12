O Flamengo termina 2024 consolidando sua posição entre os clubes mais ricos do mundo. A hegemonia financeira no Brasil e na América do Sul não é novidade. O que o levantamento inédito do Bolavip Brasil revela a partir de agora é que o poderio econômico dos rubro-negros cruzou as fronteiras continentais e já o coloca no mesmo patamar dos 50 clubes mais ricos do futebol europeu.

Metodologia

Para chegar ao resultado, o levantamento apurou todas as folhas salariais anuais de 234 times, integrantes da primeira divisão em 12 países diferentes: Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Itália, México, Portugal e Turquia.

Os números foram coletados no site especializado Capology.

Flamengo entre os 50 mais ricos do futebol europeu

Com uma folha salarial anual de aproximadamente 51,5 milhões de euros, o Flamengo apareceu no ranking com a 45ª maior folha salarial, entre os 234 times. Quando é comparado apenas a clubes europeus, a posição é a mesma, colocando o rubro-negro no mesmo patamar dos 50 clubes mais ricos do Velho Continente.

Para se ter uma ideia, o Flamengo já tem uma folha salarial maior do que a de todos os clubes da elite de Portugal, Holanda e Bélgica. Na Turquia, perde apenas para Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

Se jogasse na França, teria a quinta maior folha salarial. Se fosse integrante da Bundesliga, seria o sétimo clube com maiores salários. Na Itália, seria o nono. Na Espanha, seria o sexto time com maior investimento em salário.

Apenas na Inglaterra que o Flamengo teria gastos de time de menor investimento. Somente Brentford e Ipswich Town teriam folhas salariais menores.

Confira tradicionais times europeus que possuem folha salarial inferior a do Flamengo:

Flamengo – 51,5 milhões de euros

Benfica (POR) – 50,2 milhões de euros

Villarreal (ESP) – 43,7 milhões de euros

Lille (FRA) – 40,9 milhões de euros

Ajax (HOL) – 40,2 milhões de euros

Valencia (ESP) – 37,3 milhões de euros

Anderlecht (BEL) – 34,3 milhões de euros

Porto (POR) – 31,1 milhões de euros

PSV (HOL) – 30,7 milhões de euros

Sporting (POR) – 30,1 milhões de euros

Flamengo- O mais rico das Américas

O levantamento reforçou a hegemonia econômica do Flamengo nas Américas. Quando comparado aos times mais ricos da América do Norte, o Flamengo segue sendo o clube com maiores gastos com salário. O Monterrey é o time mexicano com maior folha salarial, cerca de 31,7 milhões de euros anuais. Já o time dos Estados Unidos que mais investe em salários é o Inter Miami, de Messi e Suárez, com folha anual de 28 milhões de euros, aproximadamente.

Nove times brasileiros entre as 100 maiores folhas salariais

Considerando todos os 234 times analisados no levantamento, nove equipes brasileiras aparecem entre as que possuem as 100 maiores folhas salariais anuais. Além do Flamengo, destaque para Palmeiras (65º), Atlético-MG (66º), Botafogo (67º) e Corinthians (68º), com folhas superiores a de clubes europeus tradicionais, como Porto, de Portugal, e PSV, da Holanda.

O Internacional aparece em 78º lugar, à frente do Inter Miami, dos Estados Unidos, e o São Paulo é o 82º, com folha maior do que América (MEX) e Udinese (ITA).

O Fluminense é o 86º, à frente do Werder Bremen, da Alemanha, e o Grêmio é o 93º, com gastos com salários superiores aos do Parma, da Itália.

