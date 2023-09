Crise migratória Nova York: emissão de vistos de trabalho

A crise migratória em Nova York está se agravando, e o prefeito Eric Adams está fazendo um apelo urgente ao governo federal para agilizar a emissão de vistos de trabalho para os imigrantes que estão sendo acolhidos na cidade.

Durante um evento público em Manhattan, Adams enfatizou a importância do “sonho americano” e do direito ao trabalho como fundamentais para que os recém-chegados possam se tornar independentes e sustentar suas famílias, deixando assim de gerar custos para o município.

Acompanhado por representantes da comunidade, incluindo membros de sua administração, proprietários de hostels, sindicatos, organizações de caridade e solicitantes de asilo, o prefeito destacou a necessidade urgente de acelerar o processo de concessão de vistos de trabalho. Andrew Rigie, diretor executivo da Aliança de Hostels de Nova York, apontou que mais de 10 mil empregos estão disponíveis apenas neste setor, e a falta de mão-de-obra afeta especialmente as pequenas empresas, ainda se recuperando da pandemia.

A crise migratória em Nova York é um desafio sem precedentes, com mais de 100 mil solicitantes de asilo chegando à cidade desde abril do ano passado. Atualmente, cerca de 60 mil desses solicitantes dependem da prefeitura para suas necessidades básicas. Para lidar com essa situação, a cidade se comprometeu a investir US$ 12 bilhões em três anos.

Além da emissão mais rápida de vistos de trabalho, o prefeito Adams exige que o governo federal declare estado de emergência para enfrentar a crise na fronteira e que os solicitantes de asilo sejam distribuídos de maneira equitativa por todas as cidades do país.

Segundo a análise da Bicalho Consultoria Legal, escritório especializado em processos de imigração, houve uma concessão expressiva de green cards à brasileiros qualificados nos Estados Unidos, com um aumento de 325% no número de vistos emitidos em maio de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Só no primeiro semestre, a consultoria atendeu mais de 2 mil pessoas buscando se estabelecer no país.

Vinicius Bicalho, advogado, CEO da Bicalho Consultoria e especialista em imigração, enfatiza a importância desse aumento na concessão de green cards e destaca que os imigrantes desempenham papéis significativos em todas as camadas da sociedade americana. Desde funções operacionais, passando por profissionais qualificados e empreendedores. Ele ressalta que 44% dos 500 maiores milionários americanos são imigrantes, o que mostra que eles estão presentes em todas as esferas da sociedade nos Estados Unidos.

Bicalho destaca que os vistos mais procurados por esses profissionais qualificados são o EB-2NIW e o EB-1A, que se baseiam na trajetória profissional do imigrante e conferem o Green Card mesmo sem que exista uma oferta de emprego. Ressalta ainda que existem 187 tipos de vistos no país e que certamente um desses vistos será o adequado para cada plano, realidade e propósito nos EUA.

Quem é Vinícius Bicalho:

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

Mestre em direito nos EUA pela University of Southern California e no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos;

Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM.

