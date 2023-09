A 1a dama Janja Lula da Silva tem sido

criticada por estar animada com a viagem do presidente à Índia. Ela até mandou um namastê. Bolsonaristas e alguns não bolsonaristas apontam como ‘escorregada’ ou falta de sensibilidade ela estar toda feliz e termos mais de 40 mortos na tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Janja resondeu no twitter Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo.

LÁGRIMAS- Após Mauro Cid concordar em fazer delação premiada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi a um evento religioso e chorou dizendo que está sendo perseguida: “Isso é injustiça e eles vão nos atacar”.

Bolsonaro também aparece ao lado da esposa, chorando no evento religioso.