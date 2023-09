Empresários têm potencial na sucessão em Sumaré?

Com o cenário da sucessão ainda muito aberto,

alguns empresários são apontados como nomes que podem se tornar fortes em Sumaré. Nome já testado em duas eleições, Guilherme DallOrto deve ser o único empresário de oposição a tentar a sorte no ano que vem.

Gabriel Tigrão cotado pra disputar a prefeitura em Sumaré As recentes movimentações políticas em relação a G Tigrão, conhecido empresário e comerciante estabelecido tanto no centro quanto no bairro Matao.

o empresário Juninho

do Shopping dos Animais pode surgir como alternativa na corrida pela sucessão do prefeito Luiz Dalben (Cidadania). A ‘estreia’ de Juninho foi a doação de uma tonelada de Ração para cuidar dos animais abandonados. Ele gravou um vídeo ao lado do deputado Dirceu Dalben e do prefeito.

O cenário na cidade apresenta dois candidatos da base do governo- o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o ex-presidente da Câmara vereador Willian do Soma (PT). Outros vereadores também ensaiam se lançar este ano para ganhar fôlego até o meio do ano que vem.

SEGUNDO TURNO– A novidade para a eleição 2024 em Sumaré deve ser a disputa para prefeito com segundo turno. A novidade deverá mudar toda a composição das chapas. Sem franco favorito, as chances de se concretizar o segundo turno são hoje altíssimas.

