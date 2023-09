Tivoli recebe exposição de telas de Eder Nunes

O Tivoli Shopping recebe até o dia 17 de setembro uma exposição com obras do artista plástico Éder Nunes.

Ao todo, 12 quadros em pintura a óleo e outras técnicas estão expostos em frente à loja Riachuelo. A exposição pode ser conferida no horário de funcionamento do shopping e a entrada é gratuita.

A exposição oferece ao público uma oportunidade de apreciar o mundo da arte enquanto fazem compras e desfrutam de momentos de lazer no centro de compras.

As obras apresentam várias influências do artista como impressionismo, pós-impressionismo e surrealismo.

“Costumo dizer que meu estilo é o sincretismo, pois não me fixo em um único movimento. São várias inspirações, como impressionismo, pós-impressionismo, grafite, paisagismo, figurativo, surrealismo, entre outras”, afirma.

A exposição é uma celebração do talento artístico de Eder Nunes e um convite para que todos desfrutem e se inspirem com sua arte. “É uma honra expor meu trabalho no Tivoli, que é um local que nos proporciona lazer e entretenimento, em um ambiente democrático. Estou muito feliz”, afirma.

“Ficamos felizes em receber a exposição do Eder e em dar espaço e visibilidade ao trabalho que ele realiza, permitindo que nossos clientes possam conhecer suas obras”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Biografia: Eder Nunes iniciou sua carreira artística em 1989. No início, fazia releituras de pintores impressionistas e pós-impressionistas, como Renoir, Van Gogh, Cézanne e Munch, entre outros.

Em meados dos anos 1990, fez um curso em São Paulo com o artista plástico Costa Jr., e aprimorou seu trabalho, mantendo, no entanto, a liberdade em explorar todos os estilos.

Eder Nunes é, também, professor de Arte e Filosofia na rede estadual de ensino e suas obras refletem uma profunda conexão com a expressão artística. Ele não se limita a um estilo específico, permitindo que sua criatividade flua livremente e sua paleta de cores seja sua voz na busca da representação artística. “Gosto de pintar ao natural também, colocando meu cavalete diante de alguma cena e retratando-o da maneira mais sincera possível, sem me preocupar com o estilo e com a verossimilhança”, afirma.

SERVIÇO:

Coletânea Éder Nunes

Quando: até 17 de setembro

Local: Em frente à loja Riachuelo

OBS: Entrada gratuita

