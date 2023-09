Caso Mantovani. Imagens de Roma chegam na 2a

Caso Mantovani em Roma- A Polícia Federal entregará na segunda-feira (11)

ao Supremo o laudo das imagens do aeroporto de Roma sobre a agressão ao ministro Alexandre de Moraes, em julho. O material enviado pelo Ministério da Justiça italiano chegou no início da semana em Brasília e contém cenas de três câmeras da área em volta da sala VIP onde o ministro estava quando houve a confusão.

Ele chegou a ser sondado por partidos e grupos políticos de Santa Bárbara d’Oeste mas o caso esfriou com o passar do tempo. Mantovani foi expulso do PSD depois de decisão do comando estadual do partido.

Investigadores envolvidos no caso disseram à equipe da coluna que o laudo deve concluir que as imagens confirmam a versão de Moraes sobre o episódio, mas vai apontar uma lacuna: como não há som, não é possível saber o que cada um disse.

O que, neste caso, pode acabar sendo prejudicial aos próprios acusados de agredir o ministro, uma vez que eles alegam que eles é que foram agredidos por Moraes e seu filho, mas se recusaram a entregar os telefones celulares que filmaram a confusão enquanto ela ocorria.

