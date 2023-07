Os casos de explosões de veículos no momento do abastecimento de combustível têm acontecido com cada vez mais frequência, pois o risco de explosão existe e muita gente não se atenta a esse perigo. Medidas de segurança são primordiais, não apenas para os profissionais dos postos de combustíveis, mas também para os proprietários de veículos.

Há muitas informações disponíveis nos postos de combustíveis, tais como desligar o motor do veículo, não utilizar aparelho celular ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico, não fumar, entre outros. Mas essas são apenas algumas atitudes que podem evitar explosões. É fundamental que todos os motoristas estejam cientes dos potenciais perigos envolvidos e sigam as melhores práticas para minimizar qualquer risco de acidente grave.

A eletricidade estática pode ser uma causa de explosões em postos de combustíveis. A eletricidade estática é uma forma de energia elétrica que se acumula em um objeto quando há um desequilíbrio de cargas elétricas devido ao atrito entre diferentes materiais e superfícies. Em postos de combustíveis, a eletricidade estática pode ser gerada durante várias atividades, tais como durante o processo de abastecimento de veículos:

1 – Entrada e saída do veículo: Quando uma pessoa entra ou sai do veículo, ocorrem atritos entre a roupa, o calçado e as superfícies do veículo, como o assento ou o carpete. Esses atritos podem gerar eletricidade estática.

2 – Mangueira de combustível: Durante o manuseio da mangueira de combustível, há atrito entre o material da mangueira e outros objetos, como as mãos do operador ou o bocal do tanque do veículo. Esse atrito pode gerar eletricidade estática.

3 – Fluxo de combustível: À medida que o combustível flui pela mangueira durante o abastecimento, pode ocorrer turbulência e fricção, o que também pode gerar eletricidade estática.

É importante notar que a eletricidade estática em si não representa um risco imediato de explosão. No entanto, se houver uma faísca de eletricidade estática em uma área com vapores de combustível presentes, essa faísca pode inflamar os vapores e causar uma explosão.

A instalação de sistemas de aterramento ou tapetes condutores para descarregamento da eletricidade estática dos veículos antes do abastecimento são formas de dissipar a eletricidade estática acumulada no ambiente.

O posto de combustíveis, por si só, é um ambiente de risco, pois milhares de litros de combustível estão armazenados no subsolo e entrando em contato com o ambiente ao sair da bomba. Por isso é importante, antes de começar a abastecer, desligar o motor do veículo, evitar usar o celular ou qualquer dispositivo eletrônico durante o abastecimento; sair do veículo, e não encher demais o tanque, deixando espaço para a expansão do combustível e dos gases.

Manter o veículo sempre em bom estado de conservação e com as manutenções preventivas e revisões em dia também são primordiais para evitar acidentes. Um vazamento de combustível, seja do bocal do tanque, da pistola de abastecimento ou no sistema de alimentação de combustível para os motores, como mangueiras e condutores, pode criar uma atmosfera perigosa de vapores inflamáveis.

Segundo Emerson Salles, Gerente de Engenharia da DPaschoal, é preciso estar atento a todos os detalhes durante o abastecimento, bem como se alertar a possíveis vazamentos no veículo. “A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Tomar todas as precauções é essencial para garantir a segurança de todos nos postos de combustíveis. É fundamental respeitar as normas estabelecidas e as instruções de segurança fornecidas pelos postos de combustíveis. Realizar a manutenção veicular regularmente, efetuando inspeções periódicas nas conexões, mangueiras, abraçadeiras, respiros dos tanques de combustível e tubulações é fundamental, isto inclui verificar a existência de vazamentos, substituindo preventivamente as peças desgastadas, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes. Ao menor sinal de vazamento, é importante procurar com a maior rapidez possível, um profissional ou estabelecimento de confiança para fazer os devidos reparos ou substituir as peças com defeito. É importante reforçar que a manutenção preventiva e a adoção de boas práticas operacionais são essenciais para evitar vazamentos de combustível e minimizar os riscos associados a esses incidentes”, indica Emerson.

