O Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste receberá neste sábado (22), a partir das 15 horas, o “Arraiá das Bárbaras”. Promovido pelo Bloco das Bárbaras, em parceria com a Prefeitura, a festa contará com apresentação da DJ Carolis e show ao vivo da Banda das Bárbaras. A entrada é gratuita.

Depois do sucesso das edições do Carnaval DuzEnta, o Arraiá terá repertório carna-julino edanças animadas, além do cardápio típico, com milho verde, cuscuz, cachorro quente, arroz doce, pé de moça, vinho quente e quentão.

Serviço:

“Arraiá das Bárbaras” | Bloco das Bárbaras

Neste sábado (22), das 15 às 22 horas

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Atrações: DJ Carolis (convidada especial) e show ao vivo com Banda das Bárbaras (repertório carna-julino)

Entrada gratuita