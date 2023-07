Em todos os cantos da internet não se fala de outra coisa: o live action da Barbie, que estreia nesta quinta-feira (dia 20) nos cinemas de todo o Brasil. E, se você curte música sertaneja, que tal entrar no clima do filme com a faixa “Barbie do Gado”, de Evandro & Henrique, Bruna Mentox e DJ Pica Pau?

É fato que a boneca já representou inúmeras profissões. Então, por que não uma “Barbie fazendeira”? Nesse sentido, o single “Barbie do Gado” descreve uma mulher de negócios que, sem dispensar o visual rosa e delicado, coloca ordem em suas fazendas, mostrando que mesmo sendo da cidade, ela tem o “DNA do Mato”.

“Ela é toda princesa em cima do cavalo. É a Barbie do Gado, que derruba peão sem precisar de laço”, diz a letra da música, que já acumula 1,5 milhão de views no YouTube. Distribuída pela New Music Brasil, a faixa está disponível em todas as plataformas digitais. Não deixe de conferir!

Saiba mais sobre o filme da Barbie

Dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, o live action conta a jornada de Barbie no mundo humano após ser expulsa da Barbieland por não ser uma boneca perfeita. Agora, ela deve encontrar a felicidade enquanto supera obstáculos nunca antes vividos, mas sem perder a sua essência.

Para isso, Barbie conta com o apoio de seu amado Ken, interpretado por Ryan Gosling. Com roteiro de Greta Gerwig e Noah Baumbach, o longa é distribuído pela Warner Bros. Pictures e tem recebido inúmeras críticas positivas. Não perca!