As obras de construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade tiveram início nesta quarta-feira (19). O prédio está sendo edificado no mesmo local da antiga unidade, à Avenida Serra do Mar, nº 410.

Os trabalhadores iniciaram as perfurações no terreno, com uso do equipamento bate-estaca, para dar início à fundação e, posteriormente, a concretagem e execução da viga baldrame. Os trabalhos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

O prefeito Chico Sardelli reafirmou o compromisso de seu governo em priorizar a área da saúde, ao comentar o início das obras. “Em breve iremos entregar aos moradores uma nova unidade básica de saúde. Isso dará mais comodidade às pessoas que precisam do atendimento. A saúde é a nossa prioridade e não vamos medir esforços para conseguir mais investimentos nessa área”, afirmou Chico.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou o início das obras e disse estar muito satisfeito com mais esse importante empreendimento da Saúde no município. “Trata-se do início de um empreendimento essencial na área da saúde de Americana. É motivo de orgulho e comemoração, pois a unidade vai beneficiar os moradores da região do Parque da Liberdade, que atualmente precisam se deslocar até a unidade do Parque Gramado para serem atendidos”, destacou Odir.

A nova unidade básica será construída por meio do Programa Qualivida/Saúde, da Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos estaduais foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a nova unidade de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o fato de que a unidade vai atender uma das regiões mais populosas de Americana, sendo um equipamento de saúde que irá oferecer uma assistência de qualidade aos moradores locais. “É uma satisfação imensa poder ver nascer uma obra como essa, numa das regiões mais populosas do município. Certamente, a construção desta unidade básica de saúde irá se traduzir em melhor acolhimento aos moradores, com uma assistência médica de qualidade e humanizada”, declarou Danilo.