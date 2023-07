Um homem foi preso, nesta quinta-feira, após uma tentativa de estupro no CEU das Artes, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste, no último domingo.

O NM apurou que o homem estava no local e teria ido atrás da vítima, de 18 anos, no banheiro. Na tentativa do estupro, a vítima gritou e pediu para que o homem parasse, o que fez o agressor desistir do ato. Ele aparentemente estava sob o efeito de drogas.

Câmeras de segurança registraram o homem nas proximidades. O agressor foi identificado pela vítima tanto nas imagens quanto pessoalmente.