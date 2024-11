Curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam” e debate marcam Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres em Americana

Leia + sobre Famosos, artes e música

No Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro, Americana receberá a exibição do curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam”, um thriller psicológico dirigido por Renata Borges. O evento, que começa às 19h30 na Biblioteca Municipal de Americana, integra a programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e Igualdade Racial, promovida pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e parceiros.

Após a exibição, haverá um debate com a participação de especialistas e ativistas, incluindo Alcimara Batalhão (assistente social), Lúcia Ferreira (Promotoras Legais Populares), Joyce Taunay (Conselho da Mulher), Cristiane Cinat (Assistente Social do TJ-SP), Léa Amábile (programa Americana por Elas), Katia Elias (CREAS) e a própria diretora Renata Borges.

Violência e a identidade feminina

Com duração de 15 minutos, “Quando as Cigarras Cantam” utiliza uma narrativa não linear para explorar os efeitos de relações tóxicas, o sistema patriarcal e as diversas formas de violência previstas na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A obra é composta por sete minicontos que examinam padrões de comportamento e as pressões impostas à mulher na sociedade contemporânea.

A diretora Renata Borges revela que a ideia para o curta surgiu de experiências vividas e observadas durante sua atuação na Procuradoria da Mulher de Americana e na formação pela PLP (Promotoras Legais Populares). “Os relatos que ouvi de mulheres de diferentes origens e classes sociais trouxeram à tona reflexões sobre o enfraquecimento da identidade feminina e as relações abusivas, algo que eu mesma já havia vivenciado”, explica Renata.

Produzido ao longo de três meses, o curta foi gravado totalmente em em Americana com locações no Teatro Fábrica Das Artes, uma chácara na Praia dos Namorados e o restaurante Os Visitantes Hamburgueria. O elenco conta com Kamila Lopes, Fafá Gianfratti e Lucas Vezzani.

A estética do filme foi inspirada por referências artísticas e literárias como a lenda japonesa Akai Ito (o fio vermelho do destino), o conto “O Quarto 19”, da escritora Doris Lessing, e a pintura barroca “Judite Decapitando Holofernes”, de Artemisia Gentileschi.

A realização do curta-metragem foi possível graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), tendo sido selecionado por meio de edital de chamamento público promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço:

Exibição do curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam” e debate

Data: 25 de novembro (segunda-feira)

Horário: 19h30

Local: Biblioteca Municipal de Americana – Praça Comendador Muller, 172, Centro

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP