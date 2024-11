Suzano e Instituto Bold concluem formação que incentiva a inserção de jovens no mercado de trabalho

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em parceria com o Instituto Bold, concluiu o primeiro ciclo de formação do projeto Jornada Jovem Consciente com a participação de mais de 150 jovens do interior de São Paulo. O projeto tem como objetivo fomentar a equidade de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de aceleração e projeção de talentos no mercado de trabalho. Ao longo da execução do projeto, cerca de 20 jovens participantes já foram contratados por empresas do mercado, e outros já estão participando de processos seletivos e iniciativas de empreendedorismo.

“Para nós da Suzano é uma satisfação ver os resultados deste projeto com mais de 150 jovens que estão preparados e treinados para os desafios do mercado de trabalho. Apoiar projetos como este é um reflexo da visão de uma empresa centenária, que busca atuar como agente de transformação na comunidade em que está inserida e ajudar a formar pessoas que inspiram e transformam, impulsionando mudanças significativas e duradouras na sociedade. Essa ação reforça o nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Adriano da Silva Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Para o gestor educacional do Instituto Bold, Marcio Yo Ki, o projeto foi importante para o desenvolvimento de autoconhecimento, inteligência emocional, habilidades técnicas e socioemocionais dos jovens. “O Time do Instituto Bold, está muito feliz com a realização do Projeto Jornada Jovem Consciente em parceria com a Suzano, que certamente está gerando mudanças e transformações individuais e em todo ecossistema que os estudantes estão inseridos. Estamos cumprindo nossa missão que é promover o desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, por meio de uma educação inovadora, impactando positivamente”.

O programa

O projeto Jornada Jovem Consciente é direcionado a estudantes de baixa renda, provenientes de escolas públicas, com idades entre 14 e 17 anos. O objetivo é promover tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional desses jovens, fornecendo ferramentas para que eles possam ingressar ou aprimorar sua atuação em grandes organizações.

A iniciativa realiza um acompanhamento dos estudantes e busca fomentar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades práticas, as chamadas soft skills, que são essenciais para terem sucesso no mercado de trabalho.

Por isso, diferentes etapas da jornada são oferecidas aos participantes, que vão desde a conscientização sobre seu propósito de vida e autoconhecimento até inteligência emocional e orientação de carreira. Tudo isso contribui para que diminua a barreira para o ingresso dos jovens ao primeiro emprego e também acelera o potencial destes jovens fornecendo as experiências práticas necessárias para que se tornem protagonistas de suas vidas.

O estudante Arthur Biazin Agard, de 15 anos, morador de Americana, é um dos jovens beneficiados pelo programa e elogia a iniciativa. “A mentoria do programa Jovem Consciente foi excelente para a minha vida! Aprendi muito com as aulas, destaquei minhas qualidades como organização e com o autoconhecimento consegui ter a certeza do que eu queria. Me aprofundei em temas que me interessam e escolhi pela área de ciências biológicas. Essa área tem muitas oportunidades em que posso me especializar”, destaca.

